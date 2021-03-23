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Климкин назвал заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Киева

Ян Брацкий
11:54 23.03.2021
По мнению экс-главы МИД Украины, официальный Вашингтон сузил пространство для официальных переговоров и расширил возможности для неформального общения с Москвой.
Климкин назвал заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Киева
© Фото: Olena Khudiakova, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном несет в себе угрозу для Киева. К таким выводам пришел бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. По его мнению, резкие заявления главы Белого дома Джо Байдена в адрес российского лидера приведут к росту интенсивности неформальных контактов между Россией и США.

«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас места с большой вероятностью не найдется», - приводит слова Климкина телеканал «Украина 24».

Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после ряда резонансных заявлений Байдена. В ответ на слова президента США российский лидер пожелал ему здоровья и предложил в прямом эфире обсудить накопившиеся вопросы и вместе найти пути решения проблем в двусторонних отношениях. Белый дом от предложения уклонился.

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