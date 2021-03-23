Голикова назвала условия для отмены масочного режима

Только достижение коллективного иммунитета к коронавирусу позволит россиянам отказаться от ношения одноразовых защитных масок. С таким заявлением выступила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Большую надежду она связывает с проводящейся в стране вакцинацией.

«А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести», - сказала Голикова в беседе с RT.

Ранее вице-премьер оценила обстановку с коронавирусной инфекцией в России, назвав ее периодом стабилизации, который длится с декабря. Голикова отметила устойчивое снижение числа новых заболевших. При этом она не исключила кратковременного подъема заболеваемости.