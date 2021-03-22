Евросоюз ввел санкции против 11 физлиц и 4 организаций за нарушения прав человека

Европейский союз ввел санкции против 11 физических лиц и четырех организаций из России, Китая и нескольких других стран. В Совете ЕС объяснили, что причиной является якобы грубое нарушение прав человека.

Список тех, кто попал под ограничения, опубликован в Официальном журнале ЕС. Из России в перечне - два чеченских чиновника, которых считают ответственными за преследование сексуальных меньшинств. Это Аюб Катаев и Абузайд Висмурадов.

От Китая в списке - четыре человека и одна организация. Их в Евросоюзе признали виновными в нарушении прав человека в провинции Синьцзян. Кроме того, санкции введены против граждан Северной Кореи, Ливии, Эритреи, Южного Судана.

Отмечается, что рестрикции ввели в рамках режима ограничений за нарушения прав человека во всем мире, утвержденного в декабре. Данный режим также называют «европейским актом Магнитского».

Из-за санкций лицам из списка запрещен въезд в ЕС. Их активы на территории стран Евросоюза будут заморожены.