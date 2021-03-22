Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Евросоюз ввел санкции против 11 физлиц и 4 организаций за нарушения прав человека

Иван Линдеманн
15:29 22.03.2021
Из-за санкций лицам из списка запрещен въезд в ЕС. Их активы на территории стран Евросоюза будут заморожены.
Евросоюз ввел санкции против 11 физлиц и 4 организаций за нарушения прав человека
© Фото: European Union, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Европейский союз ввел санкции против 11 физических лиц и четырех организаций из России, Китая и нескольких других стран. В Совете ЕС объяснили, что причиной является якобы грубое нарушение прав человека.

Список тех, кто попал под ограничения, опубликован в Официальном журнале ЕС. Из России в перечне - два чеченских чиновника, которых считают ответственными за преследование сексуальных меньшинств. Это Аюб Катаев и Абузайд Висмурадов.

От Китая в списке - четыре человека и одна организация. Их в Евросоюзе признали виновными в нарушении прав человека в провинции Синьцзян. Кроме того, санкции введены против граждан Северной Кореи, Ливии, Эритреи, Южного Судана.

Отмечается, что рестрикции ввели в рамках режима ограничений за нарушения прав человека во всем мире, утвержденного в декабре. Данный режим также называют «европейским актом Магнитского».

Из-за санкций лицам из списка запрещен въезд в ЕС. Их активы на территории стран Евросоюза будут заморожены.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.