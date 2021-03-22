Вопросы истории Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми Светлана Иванова Фашистское правительство Бенито Муссолини осушило озеро Неми, чтобы извлечь корабли со дна. © Фото: ticiaverveer, Twitter Читайте нас на: Археолог и популяризатор науки Тисия Вервир опубликовала в Twitter изображения 1930-х годов. На старых снимках запечатлен построенный римским императором Калигулой, найденный на дне озера Неми. Два античных деревянных корабля, которые были скрыты под водой более девятнадцати столетий, извлекли со дна озера между 1928 и 1932 годами. Об этом сообщает портал rarehistoricalphotos. Согласно воспоминаниям римского историка Севтония, большие баржи были построены из кедрового дерева, украшены драгоценностями и скульптурой, паруса были сшиты из пурпурного шелка, а полы выложены стеклянной мозаикой. Кроме того, на кораблях были оборудованы ванными комнатами из алебастра и бронзы. © ticiaverveer, Twitter Суда были оснащены технологиями, которые долгое время считались недавними изобретениями, включая отопление, водопровод и ванны. Два судна, которые в наше время назвали Prima Nave и Seconda Nave (Первый корабль и Второй корабль), имели размеры 70 м x 20 м и 73 м x 24 м соответственно. Ученые до сих пор гадают, для чего Калигула построил два больших корабля на маленьком вулканическом озере. Его площадь составляет 1,67 км2, а максимальная глубина - 33 метра. Неми было местом религиозного культа и ассоциировалось с богиней Дианой, поэтому некоторые историки полагают, что один из своих кораблей как был построен как плавучий храм богине, а другой корабль, - как дворец для Калигулы. Плоскодонные баржи «Неми» не были самоходными. Их прикрепляли к берегу цепями и мостиками, тянущимися через воду, чтобы люди могли перемещаться туда и обратно О том, что в водах Неми скрываются два античных корабля, знали на протяжении веков, поэтому в разное время было предпринято несколько попыток извлечь древние суда, что в итоге приводило к разрушению обломков и разграблению артефактов. © ticiaverveer, Twitter Фашистское правительство Бенито Муссолини приняло решение извлечь корабли со дна озера. Для этого оно было осушено. Работы велись около пяти лет - с октября 1928 по октябрь 1932 года. Древний римский подземный туннель, который связывал озеро с фермами за пределами кратера, был соединен с плавучей насосной платформой. При помощи мощных насосов и машин для черпания воды рабочие опустили уровень озера и к 10 июня 1931 года подняли первый корабль, а второй был обнажен. Уровень воды упал более чем на 20 метров, а всего было удалено более 40 миллионов кубических метров воды. Сами корабли были повреждены предыдущими попытками подъема. Суда попали в музей озера Неми, где сгорели дотла при пожаре во время Второй мировой войны в ночь на 31 мая 1944 года. Отреставрированный музей был открыт в 1953 году, а благодаря сохранившимся документам художники и архитекторы смогли реконструировать корабли. Реконструкция корпуса парусника в натуральную величину выставлена за пределами музея озера Неми. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика