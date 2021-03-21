При обыске в доме губернатора Белозерцева нашли пачки денег, коллекцию дорогих часов и золотую посуду
У обвиненного во взяточничестве чиновника также нашли многочисленные предметы роскоши.
© Фото: ТРК "Звезда"
При обыске в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудники правоохранительных органов обнаружили большие запасы наличных денег. Об этом сообщили местные СМИ.
Также в доме чиновника следователи обнаружили коллекцию дорогих часов, золотую посуду и различные предметы роскоши.
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