В стране и мире При обыске в доме губернатора Белозерцева нашли пачки денег, коллекцию дорогих часов и золотую посуду Алексей Курильченко У обвиненного во взяточничестве чиновника также нашли многочисленные предметы роскоши. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: При обыске в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудники правоохранительных органов обнаружили большие запасы наличных денег. Об этом сообщили местные СМИ. Также в доме чиновника следователи обнаружили коллекцию дорогих часов, золотую посуду и различные предметы роскоши. © Telegram, Наш человек в ЧК Губернатора Пензенской области задержали по делу о взяточничестве. В ближaйшее время будут предъявлены обвинения, после чего следствие нaпрaвит в суд ходaтaйствa об избрaнии зaдержaнным меры пресечения в виде зaключения под стрaжу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика