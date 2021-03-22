Названы первые признаки образования тромба

Тромбоз может появиться у человека любого возраста и пола. Небольшой образовавшийся сгусток крови может привести к пугающим последствиям. Важно не упустить момент и вовремя заметить первые проявления заболевания. Об этом говорится в материале «Рамблера».

Так, боль в груди может являться одним из признаков заболевания. Тромб, который возник в сосудах легочной артерии - опасное явление. Счет может идти на часы. Поэтому к появлению неприятных ощущений в грудной клетке стоит отнестись с осторожностью. Особое внимание следует обратить на боль, усиливающуюся при физической активности, глубоких вдохах и приеме пищи.

Резко появившиеся сильные болезненные ощущения в ноге, которые не проходят в течение нескольких часов, также могут являться первым признаком образования тромба. Для исключения рисков возможных проблем со здоровьем рекомендуется обращение к специалисту.

Кроме того, выраженная отечность конечностей может говорить о тромбозе. Как уточняется, от обычного отека, возникшего вследствие переизбытка жидкости, отек при тромбозе отличается более плотной консистенцией. Также прикосновения к месту поражения в таком случае вызывают болезненные ощущения.

Учащенное сердцебиение также является симптомом заболевания, так как тромбы закупоривают артерии, препятствуя поступлению кислорода к органам. Вследствие его нехватки сердце начинает сокращаться в несколько раз быстрее. Поводом для беспокойства должно стать учащенное сердцебиение, которое возникает в покое и не прекращается в течение 15-20 минут.