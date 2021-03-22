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Названа опасность COVID-19 для ЛОР-больных

Светлана Иванова
07:41 22.03.2021
У пожилых людей с ЛОР-заболеваниями высоки риск развития осложнений со стороны других органов и систем организма, указал отоларинголог.
Названа опасность COVID-19 для ЛОР-больных
© Фото: valelopardo, Pixabay
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У пожилых людей, страдающих ЛОР-заболеваниями, высок риск развития осложнений при коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный внештатный оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.

«Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма», - заявил специалист в комментарии РИА Новости.

Оториноларинголог добавил, что у пожилых людей снижена скорость мукоцилиарного транспорта, то есть механизма очищения органов дыхания при участии клеток слизистой оболочки дыхательных путей и слизистого секрета. Из-за чего такая категория пациентов находится в особой, более опасной группе риска.

В целом, по словам врача, при наличии патологии верхних дыхательных путей люди более восприимчивы к COVID-19. Это происходит, потому что «входными воротами» для коронавируса является слизистая оболочка респираторного тракта, и при ослаблении местных защитных механизмов повышается риск заражения.

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