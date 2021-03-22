В Минпромторге рассказали об ответе России на санкции США

Санкционная политика официального Вашингтона в отношении Москвы лишь усилит процессы импортозамещения в технологических цепочках. Такого мнения придерживается заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

По его словам, давление на Россию началось давно, еще во времена СССР, а те санкции США в области экспорта, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок в Россию в денежном выражении, отметил чиновник в беседе с РБК.

Новые торговые санкции Минпромторга США стали продолжением ограничительных мер, введенных в начале марта. В начале месяца стало известно о планах Вашингтона и Лондона ввести новые санкции в отношении России.