Политолог раскрыл истинный смысл введения санкций США против России

Противороссийские санкции не выполняют поставленных перед ними целей, и это уже становится всем понятно, так как они не смогли смягчить или, более того, прогнуть позицию Москвы, что, по задумке, и должно было произойти. Как заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, с течением времени санкции стали не более чем «инструментом нечестной конкуренции».

«Под санкции, которые вводятся не по причине, а по поводу, наши западные партнеры пытаются решить более-менее мелкие вопросы. Ряд компаний, которые пробиваются лоббистски в конгресс или Минфин, решают свои оперативные текущие задачи по зачистке рынка от российских конкурентов. Вот, собственно, и все», - сказал он.

Мухин отметил, что подобного рода поведение никак не укладывается ни в логику, ни в нормы ВТО, но, по его словам, «кто сейчас помнит об этой некогда интересной Всемирной торговой организации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы «захеджировать» риски и максимально защитить интересы собственной страны.