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Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России

Виктория Ивашечкина
06:07 22.03.2021
Специалист подчеркнул, что некоторые пациенты довольно тяжело переносят заболевание.
Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
© Фото: Игорь Маслов РИА Новости
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что на сегодняшний день проблема борьбы с постковидным синдромом выходит на первое место для российских врачей.

По словам специалиста, наиболее характерный для этого состояния комплекс симптомов испытывают до 25% переболевших COVID-19 пациентов, передает радио Sputnik

Водовозов напомнил, что среди признаков постковидного синдрома принято выделять затрудненное дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений. Врач подчеркнул, что некоторые пациенты довольно тяжело переносят заболевание.

При этом специалисты обратили внимание на эту проблему еще в прошлом году. Но тогда, как отметил Водовозов, на повестке дня в первую очередь стояла борьба непосредственно с COVID-19.

Он также отметил, что существует много недостоверной и некачественной информации о способах преодоления постковидного синдрома.

«Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред», – рассказал Водовозов.

Также врач предостерег от самолечения и призвал действовать грамотно и осторожно. С признаками постковидного синдрома нужно обратиться к специалисту, подчеркнул специалист.

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