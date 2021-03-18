СК изучит доклад о вербовке ЦРУ латышских карателей

Следственный комитет проверит список из 23-х латышских карателей, причастных к массовым убийствам в Великую Отечественную войну. По данным СК, Центральное разведывательное управление США вербовало выходцев из Латвии, воевавших на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС. Имена карателей были указаны в докладе фонда «Историческая память».

«Представленные историками материалы будут проверены следственным путем, в том числе в рамках механизма оказания правовой помощи», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

В докладе, в частности, приводятся данные о легионере СС Янисе Цирулисе, который участвовал в массовых расправах над мирными гражданами в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области.

В октябре состоялся первый в истории России гражданский процесс по признанию преступлений, совершенных нацистами на территории Советского Союза в годы войны, геноцидом. Рассматривался эпизод о массовой гибели местного населения от рук фашистов в деревне Жестяная Горка.