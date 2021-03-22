СК РФ возбудил дело по факту гибели ребенка во время схода лавины под Мурманском

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело после того, как при сходе лавины в районе станции Имандра погибла девочка 2008 года рождения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - информирует СКР.

Лавина сошла в горном массиве Хибины в понедельник, 22 марта. По данных МЧС, под снегом оказались 16 человек, 13 из которых - дети.

После появившихся сообщений о случившемся, на место происшествия выдвинулись спасательные подразделения, включая кинологический расчет. Поисковые мероприятия продолжаются. В них задействованы 53 человека и 18 единиц техники.