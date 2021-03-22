МЧС: в попавшей под лавину в Мурманской области группе находятся 13 детей

В туристической группе, которая попала под сход лавины в Мурманской области, могут находиться 13 несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

«Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети», - уточнили в экстренном ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия выдвинулись спасательные подразделения, включая кинологический расчет. В поисковых мероприятиях задействованы 53 человека и 18 единиц техники. Точных данных о количестве пострадавших к настоящему моменту нет.