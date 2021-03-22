Спасатели нашли тело одного из попавших под лавину в Мурманской области детей

Спасатели нашли тело ребенка, оказавшегося под снегом после схода лавины в Мурманской области. Об этом информирует ГСУ СК РФ по региону.

Ранее стало известно, что в горном массиве Хибины в Мурманской области сошла лавина. По данным МЧС РФ, под снегом оказалась группа из 16 человек, 13 из которых - дети.

На место происшествия выдвинулись спасательные подразделения, включая кинологический расчет. В поисковых мероприятиях задействованы 53 человека и 18 единиц техники.