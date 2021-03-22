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В Роспотребнадзоре решили ослабить ограничения по COVID-19 для детского отдыха

Роман Захаров
20:44 22.03.2021
В ведомстве хотят, в том числе, разрешить присутствие большего количества детей в отрядах лагерей.
В Роспотребнадзоре решили ослабить ограничения по COVID-19 для детского отдыха
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд ограничительных мер, введенных из-за ситуации COVID-19, к организации детского отдыха. В ведомстве, в частности, намерены разрешить присутствие большего количества детей в отрядах лагерей, а также организацию отдыха в палаточных лагерях в случае благополучной эпидемиологической ситуации.

«Внести изменения в санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», - сказано в проекте постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, размещенном на федеральном портале проектов.

Согласно тексту документа, число детей в отрядах не должно превышать 75% от проектной вместимости организации отдыха детей (в настоящий момент разрешена наполняемость лишь на 50%). Помимо этого, исполнительные власти региона могут получить право принимать решение о работе палаточных лагерей, полностью запрещенной сейчас.

«Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сказано в проекте Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова сообщила, что ослабление ограничений в России, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету 2021 года. Она также допустила их полное снятие и назвала основные условия для этого.

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