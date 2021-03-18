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Роспотребнадзор заявил о возможном ослаблении ограничений по COVID-19 к лету

Валентина Пескова
12:18 18.03.2021
По словам главы ведомства, для этого граждане РФ пока должны все вместе соблюдать требующиеся противоэпидемические меры.
Роспотребнадзор заявил о возможном ослаблении ограничений по COVID-19 к лету
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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Ослабление ограничений в России, введенных на фоне распространения инфекции коронавируса, возможно к наступающему лету. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отмена определенных ограничений идет постоянно, но полное их снятие возможно, если граждане продолжат соблюдать все противоэпидемические меры.

«У нас уже и рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», - заявила Анна Попова каналу «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора также добавила, что говорить об отмене масочного режима и других серьезных ограничений из-за коронавируса в России пока не приходится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что некоторые ограничительные меры в столице могут снять уже в ближайшие два месяца.

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