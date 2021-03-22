Сошедшая в Мурманской области лавина могла накрыть группу из 15 человек
Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента пока не поступало.
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В горном массиве Хибины, расположенном в Мурманской области, сошла лавина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
По данным информагентства, в месте схода лавины могла находиться группы из 15 человек. В настоящий момент на месте ЧП работает группа спасателей.
Официальной информации о количестве погибших или пострадавших пока нет.