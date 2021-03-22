Сошедшая в Мурманской области лавина могла накрыть группу из 15 человек

В горном массиве Хибины, расположенном в Мурманской области, сошла лавина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

По данным информагентства, в месте схода лавины могла находиться группы из 15 человек. В настоящий момент на месте ЧП работает группа спасателей.

Официальной информации о количестве погибших или пострадавших пока нет.