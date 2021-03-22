Следователи СК РФ выдвинулись на место схода лавины под Мурманском

Сотрудники СК РФ выдвинулись на место схода лавины в Мурманской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация о том, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России», - информирует СКР.

Отмечается, что среди пострадавших могут быть несовершеннолетние. В настоящий момент следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства ЧП, включая возможное нарушение в части оказания услуг.

Ранее сообщалось, что в горном массиве Хибины в Мурманской области сошла лавина. Предположительно, под снежным покровом сейчас могут находиться до 15 человек. Точной информации о пострадавших к настоящему моменту нет.