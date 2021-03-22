В ЛНР заметили боевиков «Правого сектора»* возле линии соприкосновения

У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков террористической организации «Правый сектор»*. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что местные жители видели две группы боевиков в районе Станицы Луганской, в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины. Первая группа, по словам Осадчего, собирается устроить провокации у линии соприкосновения, вторая развернула в районе Станицы Луганской мобильный блокпост для осуществления досмотра транспортных средств и документов местных жителей.

«Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов», - написал представитель Народной милиции на своей странице в Facebook.

Ранее в правительстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили о подготовке Киевом масштабной атаки на Донбасс. В сообщении кабмина, в частности, отмечалось, что за последние две недели было зафиксировано поступление в регион 170 единиц украинской военной техники.

*«Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная в РФ.