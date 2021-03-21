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В ДНР заявили о подготовке в Киеве масштабной атаки на Донбасс

Алексей Курильченко
16:37 21.03.2021
По данным самопровозглашенной республики, ВСУ стягивают на ее территорию военную технику.
В ДНР заявили о подготовке в Киеве масштабной атаки на Донбасс
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о подготовке Киевом масштабной атаки на Донбасс. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации.

По данным представительства, за последние две недели было зафиксировано поступление 170 единиц техники по железным дорогам. Также сообщается о продлении траншей. В ДНР отметили, что данные действия нарушают меры по усилению режима прекращения огня.

Ранее по итогам видеоконференции «норманской четверки» стало известно, что Украина отказалась в полной мере соблюдать решение о прекращении огня в Донбассе.

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