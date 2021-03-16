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В Кремле высказались против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19

Алена Миронова
13:22 16.03.2021
В данный момент российские представители работают над более чем 20 совместными проектами в Европе.
В Кремле высказались против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Каждое государство, нуждающееся в российской вакцине от новой коронавирусной инфекции, должно само беспокоиться о своих гражданах и разбираться во внешнем давлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть спрос, и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже, наверное, каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение - речь идет о внешнем давлении или жизнях собственных граждан», - отметил официальный представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, планирует ли Россия выступить с протестом в связи с публикациями о том, что Департамент здравоохранения США оказывал давление на власти Бразилии, чтобы они не закупали российский «Спутник V».

«Мы категорически против политизации ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше, с тем чтобы все страны, включая бедные, получили возможность привить свое население», - подчеркнул Песков.

Ранее появилась информация о том, что российскую вакцину «Спутник V» впервые начнут производить в Европе. Соглашение о производстве вакцины заключено с итальянской компанией Adienne Pharma&Biotech. В данный момент российские представители работают над более чем 20 совместными проектами в Европе.

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