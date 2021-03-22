Лавров объяснил, почему нужно отходить от контролируемых Западом платежных систем

Реалии современного мира требуют отхода от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом в интервью китайским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, необходимо укреплять свою самостоятельность, так как США стараются ограничить возможности технологического развития и России, и КНР.

«Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», - сказал Лавров.

Он отметил, что жизнь заставляет выстраивать свою линию экономического и социального развития так, чтобы не зависеть «причуд» западных партнеров. Лавров добавил, что сейчас демонстрируется идеологизированная повестка дня, нацеленная на сохранение доминирования Запада за счет сдерживания развития других стран.

«Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории». Исторический процесс все равно возьмет свое», - заключил глава МИД.

Ранее администрация президента США Джо Байдена анонсировала новые санкции против России. Лавров заявил, что Россия обязательно ответит на очередную порцию ограничений.