Кардиолог назвала способы избежать повышенного артериального давления

Артериальная гипертензия, как правило, развивается с возрастом. Но есть случаи, когда повышенное давление возникает и у детей. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Они могут иметь не сосудистую причину, а именно вторичную гипертензию, которая связана с почками, надпочечниками, гормональным профилем», - подчеркнула специалист.

Врач отметила, что чаще всего давление повышается у детей от переутомления или недосыпа.

«Гаджеты тоже могут повышать давление, еще вегетососудистая дистония так называемая», - добавила Маршинцева.

Кардиолог сообщила, что с возрастом гипертензия развивается по другим причинам.

«Там давление может быть связано с неврологией - те же переутомления, если человек устает на работе, мало спит, курит. Как правило, курение как фактор риска выступает. Когда человек высыпается или уходит в отпуск, то без таблеток все само собой проходит», - уточнила врач.

По словам Маршинцевой, с возрастом сосуды теряют эластичность, и их надо укреплять. Врач посоветовала чаще заниматься спортом, следить за холестерином и закаляться.