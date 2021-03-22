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Специалист предупредила об опасности быстрого похудения к лету

Светлана Иванова
14:07 22.03.2021
Корректировать вес лучше под наблюдением врача, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Siora Photography, Unsplash
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Приступать к похудению, особенно при попытке быстро скорректировать форму, стоит с посещения врача. К этому призвала специалист по правильному питанию и борьбе с гормональными сбоями блогер Мира Родригез. Как пояснила эксперт в комментарии «Звезде», для того, чтобы не навредить здоровью во время избавления от лишних килограммов, стоит в том числе следить за уровнем витамина D.

«Это по юности все равно, какой ценой, потом все очень-очень быстро аукнется в будущем. Поэтому, когда худеешь, особенно если ты хочешь худеть как-то экстремально, обязательно нужно держать под контролем все составляющие, особенно витамин D», - уточнила Родригез.

Она указала, что при активном снижении веса из организма выводится кальций.

Блогер также отметила, что иногда причиной резкого набора веса становится дисбаланс гормонов. В этом случае сначала нужно пройти соответствующее лечение у эндокринолога, а уже потом думать о фигуре.

Специалист призналась, что в целом является противницей быстрого похудения, и посоветовала всегда держать себя в форме, а не предпринимать попытки быстро избавиться к лету от набранных за зиму килограммов. Для этого стоит придерживаться основ правильного питания: есть маленькими порциями, отказаться от фастфуда и продуктов с усилителями вкуса. Питаться одной куриной грудкой и салатными листьями тоже не стоит, уточнила эксперт, достаточно знать меру.

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