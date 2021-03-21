Врач назвал предельно допустимый возраст для похудения

Диеты и другие способы сбросить лишние килограммы имеют возрастной предел, после чего они могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач-геронтолог Юрий Конев.

Связано это с тем, что методики оказывают влияние на обмен веществ в организме, поэтому людям пожилого возраста худеть противопоказано. Из-за изменений обмена веществ может произойти дисбаланс физиологических параметров.

«Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть», - приводит слова Конева радио Sputnik.

Врач акцентировал, что сбросить лишние килограммы нужно именно до 60 лет, чтобы подойти к пожилому возрасту с нормальным желудком. В противном случае, организм будет требовать больше еды, а с возрастом количество съедаемой пищи надо сокращать.