Кинолог объяснила, кто может быть виноват в смерти задушенной собаками девочки

Собаки, задушившие девочку шарфом во время игры в Московской области, не виноваты в трагедии. Ответственность за данное происшествие лежит на родителях ребенка. Об этом «Звезде» заявила кинолог Ирина Федорова.

«Конечно, не виноваты. Виноваты, я считаю, родители. Коне-корсо считается достаточно лояльной собакой по отношению к детям и вообще человеку. В любом случае, животное есть животное, и ему требуется соответствующее воспитание. И дрессировка ей просто необходима, как и любой другой собаке»,- заявила специалист.

По словам Федоровой, такая порода очень серьезная. По размеру она напоминает лабрадора, однако в отличие от него является более поджарой. Данная порода часто принимает участие в соревнованиях и является очень выносливой.

«Даже средние собаки намного сильнее человека. Она кажется маленькой, небольшой. Но у них же группа мышц иначе работает. Столько травм получено, когда неумело люди пытаются собаку выгуливать. Просто много травм просто оттого, что неправильно держит поводок - сломанные руки, вывихнутые суставы, порванные связки»,- сказала она.

Собаку необязательно надо «муштровать», считает Федорова, однако простой курс дрессировки, на котором проходят элементарные команды, необходим.

Напомним, что, по предварительной информации, утром 21 марта одиннадцатилетняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома. В это время ее родители находились дома. Как уточняется, около 11 часов утра местные жители, обнаружив тело девочки во дворе, сообщили об этом ее семье.

Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе кусков разорванного шарфа, позволили прийти к выводу, что две собаки породы «Кане-корсо», с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение путем натягивания шарфа, расположенного на шее.