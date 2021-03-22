В Подмосковье собаки задушили девочку шарфом

В Московской области девочка погибла в результате удушения шарфом во время игры с собаками, следствие организовало проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.

По предварительной информации, утром 21 марта одиннадцатилетняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор. В это время ее родители находились дома. Как уточняется, около 11 часов утра местные жители, обнаружив тело девочки во дворе, сообщили об этом ее семье.

«Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа позволили прийти к выводу, что две собаки породы кане-корсо, с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение путем натягивания шарфа, расположенного на шее», - заявила Врадий.

Следователями был произведен осмотр места происшествия, получены объяснения родителей ребенка, опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.