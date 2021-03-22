В МИД РФ заявили, что санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС

Из-за европейских санкций в отношении Москвы отношения между Россией и ЕС находятся у опасной черты, за которой под вопросом возможность сотрудничества. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, к текущему положению дел стороны пришли из-за неготовности ЕС к равноправному сотрудничеству с РФ. Об этом Грушко заявил в ходе выступления в Комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия - Европа: реалии и перспективы».

«Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования», - указал Грушко.

Дипломат добавил, что Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, что в итоге и привело к провалу.

«Все схемы, с которыми мы не соглашались, предусматривали механистическое следование России в фарватере европейских стандартов... С таким государством, как Россия, очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли», - пояснил замглавы МИД РФ.

Грушко добавил, что отношения Москвы с западными странами усложнились из-за ситуации с Украиной и возвращения Крыма в состав РФ. По словам дипломата, санкции, которые против России ввел Евросоюз, привели к ответным мерам и курсу на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла западным партнерам, что разговаривать с ней на языке санкций - контрпродуктивно, указал дипломат.