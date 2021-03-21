Врач рассказал, как восстановить легкие с помощью дыхательной гимнастики
Обычная дыхательная гимнастика может поспособствовать улучшению снабжения организма кислородом и укреплению нашего здоровья. Об этом заявил врач-реабилитолог Дмитрий Сандул.
Эксперт подчеркнул, что большинство людей используют ресурс своих легких всего на 30-40%. Однако есть способ исправить эту ситуацию.
«Вы сами можете это проверить – вы делаете вдох, и он очень короткий, а если делать целенаправленный вдох, он будет длинный, объемный. Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками», - передает радио «Sputnik» слова врача.
Сандул напомнил, как еще во время Второй мировой войны на подводных лодках практиковали особенный тип дыхания, который позволял растянуть кислород как можно дольше. Так производится очистка легких и повышение ресурса и качества воздуха, попадающего внутрь.
Известно, что дыхательная гимнастика может также помощь в восстановлении легких после заболевания COVID-19. Так, врач советует использовать особую технику дыхания под названием пранаяму - она известна в практике йоги, в Индии.
«Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха», - пояснил медик.
Таким образом легочная система, растягиваясь, начинает развиваться. Это поможет отрегулировать состояние легких, проверить, насколько хватает кислорода на выдохе и в целом насколько беспроблемно осуществляется дыхание. А это, в свою очередь, поможет организму уберечься от инфекций. Делать такие упражнения необходимо два раза в день - утром и вечером. Хотя бы по пять минут. В маске делать упражнения запрещено.
Ранее доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал о том, как укрепить легкие после коронавируса. При условии здорового образа жизни организм способен восстановиться самостоятельно. Эксперт подчеркнул, что в этом процессе очень важно правильно и разнообразно питаться, отказавшись от диет, которые могут негативно отразиться на иммунной системе.