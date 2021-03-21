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Врач рассказал, как восстановить легкие с помощью дыхательной гимнастики

Алена Миронова
06:36 21.03.2021
Рекомендуется использовать особую технику дыхания под названием пранаяму - она известна в практике йоги в Индии.
Врач рассказал, как восстановить легкие с помощью дыхательной гимнастики
© Фото: pixabay.com
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Обычная дыхательная гимнастика может поспособствовать улучшению снабжения организма кислородом и укреплению нашего здоровья. Об этом заявил врач-реабилитолог Дмитрий Сандул.

Эксперт подчеркнул, что большинство людей используют ресурс своих легких всего на 30-40%. Однако есть способ исправить эту ситуацию.

«Вы сами можете это проверить – вы делаете вдох, и он очень короткий, а если делать целенаправленный вдох, он будет длинный, объемный. Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками», - передает радио «‎Sputnik»‎ слова врача.

Сандул напомнил, как еще во время Второй мировой войны на подводных лодках практиковали особенный тип дыхания, который позволял растянуть кислород как можно дольше. Так производится очистка легких и повышение ресурса и качества воздуха, попадающего внутрь.

Известно, что дыхательная гимнастика может также помощь в восстановлении легких после заболевания COVID-19. Так, врач советует использовать особую технику дыхания под названием пранаяму - она известна в практике йоги, в Индии.


«‎Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха», - пояснил медик.

Таким образом легочная система, растягиваясь, начинает развиваться. Это поможет отрегулировать состояние легких, проверить, насколько хватает кислорода на выдохе и в целом насколько беспроблемно осуществляется дыхание. А это, в свою очередь, поможет организму уберечься от инфекций. Делать такие упражнения необходимо два раза в день - утром и вечером. Хотя бы по пять минут. В маске делать упражнения запрещено.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал о том, как укрепить легкие после коронавируса. При условии здорового образа жизни организм способен восстановиться самостоятельно. Эксперт подчеркнул, что в этом процессе очень важно правильно и разнообразно питаться, отказавшись от диет, которые могут негативно отразиться на иммунной системе.

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