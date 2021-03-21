«Буду болеть за Путина»: американцы обсудили возможную дискуссию лидеров США и РФ

Американская общественность, как, собственно, и весь мир сейчас обсуждает возможность переговоров действующего лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Так, зрители канала Fox News предположили, что глава Соединенных Штатов может желать уклониться от встречи с коллегой в связи с неуверенностью в своих силах.

«Я не верю, что Байден окажется способным противостоять Путину!» - высказался один из комментаторов. «Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол!» - прокомментировал другой.

Часть пользователей посчитали, что подобная позиция не соответствует статусу Байдена и не в лучшем виде представляет США.

«Это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится», - посчитал зритель канала.

Некоторые комментаторы даже иронично отметили, что ситуация заставляет пересмотреть симпатии и предпочтения относительно действующих лиц на политической арене.

«Если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» - высказался один из американских зрителей.

Ранее глава Соединенных Штатов крайне уклончиво ответил на предложение российского лидера провести дискуссию в дистанционном формате. Тем не менее, Байден выразил мнение, что переговоры состоятся.