Финансист объяснил, кому не стоит покупать доллары

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков посоветовал не покупать доллары россиянам, у которых рубли не являются излишками. Эксперт отметил, что это связано с значительными колебаниями валюты.

«Не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него (доллар, - прим.ред) своих текущих денежных средств», - сказал Марков в интервью агентству «Прайм».

По словам финансиста, в краткосрочной перспективе деньги нужно держать в той валюте, в которой они будут тратиться. В среднесрочной и долгосрочной смысл вкладываться есть при условии, если вы хотите заработать в дальнейшем на росте курса доллара или собираетесь заграницу.

Марков подчеркнул, что при любом вложении в валюту необходимо использовать только избыток денежных средств.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрек обвал доллару и евро укрепления рубля на фоне роста стоимости нефтепродуктов.