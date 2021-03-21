Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Финансист объяснил, кому не стоит покупать доллары

Светлана Головина
03:00 21.03.2021
При любом вложении в валюту необходимо использовать только избыток денежных средств, а не те, что направлены на покрытие текущих расходов.
Финансист объяснил, кому не стоит покупать доллары
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков посоветовал не покупать доллары россиянам, у которых рубли не являются излишками. Эксперт отметил, что это связано с значительными колебаниями валюты.

«Не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него (доллар, - прим.ред) своих текущих денежных средств», - сказал Марков в интервью агентству «Прайм».

По словам финансиста, в краткосрочной перспективе деньги нужно держать в той валюте, в которой они будут тратиться. В среднесрочной и долгосрочной смысл вкладываться есть при условии, если вы хотите заработать в дальнейшем на росте курса доллара или собираетесь заграницу.

Марков подчеркнул, что при любом вложении в валюту необходимо использовать только избыток денежных средств.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрек обвал доллару и евро укрепления рубля на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:20 В стране и мире
«Буду болеть за Путина»: американцы обсудили возможную дискуссию лидеров США и РФ
00:34 Спорт
Россиянин Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по боксу
22:58 В стране и мире
Байден признался, что Харрис умнее его
21:44 В стране и мире
Видео
В Киеве радикалы забросали петардами офис президента: видео
20:04 В стране и мире
Силы Черноморского флота следят за эсминцем США «Томас Хаднер» в акватории Черного моря
Популярное
Популярное
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Археолог рассказал о необычной находке в захоронении чиновника XIX века в Красноярске
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
Диетолог рассказала, почему и справедливо ли люди боятся картошки
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.