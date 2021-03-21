Врач назвал самые опасные разновидности судорог

Судороги и спазмы в некоторых частях тела могут свидетельствовать о серьезных нарушениях здоровья. Так, подобные ощущения в области рук, шеи, лица и головы порой являются симптомами дистоний и миоклоний.

Спазмы в подобных областях должны сразу же насторожить. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов. По его словам, наиболее частой проблемой являются судороги мышц ног, вызванные ортопедическими нарушениями.

«Зачастую человек сразу идет... к флебологу, полагая, что это какая-то проблема с венами ног. Это действительно бывает, но достаточно в небольшом количестве случаев», - уточнил медик в беседе с «360».

Также причиной спазмов может стать неудобная обувь или нарушение электролитного баланса. Мурашки, покалывания и судороги возникают в качестве реакции на недостаток магния или калия.

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