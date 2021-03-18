Кислый привкус во рту оказался предупреждением о смертельной опасности

Возникновение кислого привкуса во рту может говорить о приближающемся сердечном приступе. Об этом рассказали медики из Великобритании.

О риске скорого инфаркта в ряде случаев также может свидетельствовать тошнота или рвота и несварение желудка, при котором не наблюдается изжоги или отрыжки. Также тревожными симптомами являются беспричинная потливость, усталость и бессонница.

Подобные ощущения могут возникать внезапно, либо же держаться несколько дней. Об этом пишет Express. Специалисты настоятельно рекомендовали не игнорировать нездоровье и как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что несварение желудка может свидетельствовать о наличии рака поджелудочной железы. Дискомфорт в области живота в таком случае усиливается после приема пищи и при нахождении в лежачем положении.