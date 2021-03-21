На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием

В компании «Главкосмос Пусковые Услуги» сообщили, что на космодроме Байконур была устранена проблема с наземным оборудованием.

Первоначально пуск должен был быть произведен в субботу, 20 марта, в 09:07:12 по московскому времени. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя вывести на орбиту 38 спутников из 18 государств.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2» для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в своей летной истории была окрашена в бело-синий цвет. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ.