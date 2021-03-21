Подозреваемый в коррупции губернатор Белозерцев доставлен в Москву

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный за получение взяток, был доставлен в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о нахождении в доме губернатора 500 миллионов рублей наличными.