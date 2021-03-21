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СМИ: при обыске у губернатора Белозерцева найдено около 500 миллионов рублей наличными

Алексей Курильченко
20:31 21.03.2021
В доме были найдены пачки денег, коллекция часов и другие предметы роскоши.
СМИ: при обыске у губернатора Белозерцева найдено около 500 миллионов рублей наличными
© Фото: sledcom.ru
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В ходе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 500 миллионов рублей наличными. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил «Звезде», что Белозерцев, являющийся членом партии, больше не сможет входить в ее состав. Во всех подобных случаях в партии предусмотрен довольно четкий и жесткий механизм.

Губернатора задержали по делу о взяточничестве. По дaнным следствия, с янвaря по сентябрь 2020 годa Белозерцев получил взятки в виде денежных средств и иных ценностей нa сумму, превышaющую 31 миллион рублей.

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