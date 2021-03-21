Членство губернатора Белозерцева в «Единой России» будет приостановлено

Задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, являющийся также членом партии «Единая Россия», больше не сможет входить в ее состав. Как прокомментировал «Звезде» уголовное дело главы края заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, - неприкасаемых в их партии нет и в подобных случаях предусмотрен довольно четкий и жесткий механизм.

«В случае если гражданину предъявляется официальное обвинении в совершении преступления, а в данном случае речь идет о тяжком преступлении - его членство в партии "Единая Россия" автоматически приостанавливается. Полагаю, что это произойдет в ближайшее время и уже завтра, в первый рабочий день недели, политический совет регионального отделения вынесет соответствующее решение», - сообщил Ревенко.

Как пояснил заместитель секретаря генсовета, в случае, если суд оправдывает гражданина, его членство в партии может быть восстановлено. Однако если далее следует обвинительный приговор, то гражданин уже исключается из партии насовсем.

«Наличие партийного билета - это не индульгенция, а наоборот - повышенная ответственность. И в случае если гражданин совершает преступление, партийные санкции следуют незамедлительные и довольно жесткие», - заявил Евгений Ревенко.

Напомним, глава Пензенской области Иван Белозерцев задержан следователями в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Как сообщил источник в правоохранительных органах, руководитель края вместе со своими соучастниками подозревается во взяточничестве.