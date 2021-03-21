Синоптик назвал сроки потепления в Москве

В середине следующей недели в Москве ожидается теплая и солнечная погода. До этого времени в столице будет господствовать снежный циклон, сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных, инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры», - рассказал синоптик агентству РИА Новости.

Он добавил, что согласно новому климатическом стилю, пересчитанному за последние 30 лет, климатическая весна в Москве наступит с опозданием в 4 дня.

Раннее Тишковец отметил, что в Центральной России синоптическая ситуация обусловится влиянием северо-атлантического циклона, потому будет преобладать пасмурная погода с кратковременными зарядами снега. Метеорологическая весна в регионе наступит ближе к концу следующей недели.