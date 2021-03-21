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Меркель поддержала продление локдауна в Германии

Кира Карон
19:18 21.03.2021
С начала эпидемии в Германии заразились 2 659 516 человек, 74 664 пациента с диагностированным COVID-19 скончались.
Меркель поддержала продление локдауна в Германии
© Фото: Michael Sohn dpa Globallookpress
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Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает продление локдауна в стране из-за новой вспышки COVID-19. Жесткий карантин могут продлить до конца апреля.

В проекте о COVID-19 не сообщается конкретная дата завершения локдауна. В нем также не предусмотрено никаких новых шагов по ослаблению карантина, передает Bild.

Ранее Ангела Меркель допустила возможность применения в Германии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Если Европа не станет заказывать препарат после одобрения регулятором, то Германия может сделать это самостоятельно, отметила политик.

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