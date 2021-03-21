Врач перечислила полезные для глаз продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала «Звезде» о продуктах, полезных для здоровья глаз. Эксперт отметила, что следует употреблять еду с содержанием бета-каротина.

«В первую очередь это черника и голубика. Сейчас, правда, не сезон, но никто не отменяет замороженные ягоды. И можно просто разморозить и съесть. Но делать из ягод варенье не стоит - в нем для глаз не останется ничего интересного. Вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва», - рассказала Белоусова.

Также диетолог посоветовала употреблять морковь - она улучшает «сумеречное» зрение. При термической обработке корнеплода в ее составе улучшается бета-каротин. Но и в сыром виде морковь также полезна для глаз.

«Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать ее следует в разумных пределах», - отметила диетолог.

Бета-каротин в большом количестве содержится и в зеленых листовых овощах - зеленом луке, укропе и петрушке. Однако чрезмерное употребление зелени может привести к варикозу и риску развития подагры у людей старше 35 лет. Поэтому их следует есть не чаще пары раз в неделю.

Ранее Белоусова рассказала о пользе айвы. По ее словам, фрукт содержит большое количество железа, что может быть полезно людям, по какой-либо причин отказавшимся от употребления мяса.