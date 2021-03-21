Диетолог назвала полезный во время поста фрукт

Плоды айвы могут быть полезны при нехватке железа, особенно во время поста или отказа от употребления мяса. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог, нутрицолог Анна Белоусова.

«Айва содержит железо. Диетологи говорят, что железо овощей и фруктов усваивается плохо, но в условиях поста, люди, которые могут испытывать железодефицит из-за отказа от мяса, должны употреблять овощи и фрукты. Айва - один из таких продуктов. Также она оказывает вяжущее действие, что может быть полезно при расстройстве желудка», - заявила Белоусова.

При это она отметила, что перед употреблением айву следует тщательно очистить. Делать это следует в маске - на поверхности фрукта есть пух, который может попасть в дыхательные пути и вызвать раздражение, кашель и сухость.