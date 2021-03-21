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Пенсионерку с переломом ноги принесли в банк на носилках для подтверждения личности

Алексей Курильченко
17:14 21.03.2021
Женщине заблокировали карту, на которую приходила пенсия.
© Видео: Youtube, Владислав Степанов © Фото: Владислав Степанов, Youtube
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Житель города Энгельс был вынужден доставить свою тещу в отделение банковской организации на носилках, чтобы подтвердить ее личность. Пенсионерке заблокировали карту, на которую приходила пенсия, из-за долга ее сына, который погиб пять лет назад.

«Приставы заблокировали карту, на которую приходит пенсия. Теща осталась без средств к существованию, нужно было взять справку, что именно на эту карту поступает пенсия. Теща неходячая, ей даже на бок поворачиваться нельзя», - рассказал мужчина порталу «Вольск.ру».

Для транспортировки женщины в отделения центр социального обслуживания Энгельсского района выделил спецтранспорт. В самом отделении не работала кнопка вызова для инвалидов. Мужчина отметил, что он обращался в банк с просьбой вызвать на дом к теще специалиста, но ему было отказано в данной услуге.

По данным РИА Новости, в пресс-службе банка заявили, что для получения справки родственники могли получить выписку по доверенности или через мобильное приложение и отметили, что такой вариант предлагался сотрудниками банка.

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