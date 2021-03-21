В Молдавии вандалы разрушили мемориал советским воинам

Председатель объединяющего неправительственные организации Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Совершившие это, должны быть найдены и понести наказание. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник», - говорится в сообщении.

Он также отметил, что вандалы «спили штык из нержавеющей стали спилили на металлолом».

На месте работает полиция. О произошедшем оповещены органы местной власти.

Ранее в Латвии с мемориала советским воинам украли пушку. Все произошло в городке в 130 километрах от Риги. Еще 23 февраля, когда к памятнику на Братской могиле ветераны возлагали цветы, орудие стояло на месте. А уже на следующий день утром пушки не было.