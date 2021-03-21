Ущерб офису Зеленского в результате протестов оценили в 72 тысячи долларов

В Киеве в ходе акций протеста здание офиса президента Украины Владимира Зеленского повреждено на сумму 72 тысячи долларов. Ущерб офиса был оценен экспертами. Об этом сообщает пресс-служба офиса в Telegram-канале.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен ($72,1 тысячи – прим.ред.)», — говорится в публикации.

Сумма убытков может повыситься, если в течение 72 часов не начать смывать краску, так как она въестся в гранит.

Ранее у здания офиса президента Украины в Киеве радикалы организовали митинг. Протестующие написали на здании оскорбления и забросали его петардами.