Ущерб офису Зеленского в результате протестов оценили в 72 тысячи долларов
Сумма убытков может повыситься, если в течение 72 часов не начать смывать краску, так как она въестся в гранит.
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В Киеве в ходе акций протеста здание офиса президента Украины Владимира Зеленского повреждено на сумму 72 тысячи долларов. Ущерб офиса был оценен экспертами. Об этом сообщает пресс-служба офиса в Telegram-канале.
«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен ($72,1 тысячи – прим.ред.)», — говорится в публикации.
Сумма убытков может повыситься, если в течение 72 часов не начать смывать краску, так как она въестся в гранит.
Ранее у здания офиса президента Украины в Киеве радикалы организовали митинг. Протестующие написали на здании оскорбления и забросали его петардами.