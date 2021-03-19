В Минздраве рассказали о преимуществах единой системы учета вакцинируемых
Заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев рассказал «Звезде» об особенностях единой системы учета вакцинируемых от коронавируса. По его словам, ведомство создало реестр, предоставляющий всю необходимую информацию о вакцинации.
«Когда началась вакцинация, мы приняли решение, что все должно учитываться в единой системе. Это дает дополнительные сервисы для медицинского сообщества и для пациентов. Пациенты могут вести дневники наблюдения и рассказывать о своих ощущениях после вакцинации. Врачи могут подтвердить сам факт вакцинации, например, если первый этап приема препарата был проведен в другом регионе», - отметил Пугачев.
Замглавы Минздрава уточнил, что на данный момент в России не закреплено нормативно обязательное предъявление сертификата вакцинации. Однако система не ограничивает круг лиц, для которых доступна эта информация. Это могут быть и частные лица, например, для похода в гости, и различные организации.