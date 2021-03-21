Пожар в ангаре с покрышками на Кубани ликвидирован

Пожарные ликвидировали горение автомобильных покрышек в ангаре в станице Динской на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«14:34 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре на улице Крайней поступило на пульт дежурного в 09:54 по московскому времени. Площадь горения составляла 1800 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.