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В станице Краснодарского края загорелся склад покрышек на площади 1800 кв. м

Валентина Пескова
12:21 21.03.2021
Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, тушением занимаются специалисты из МЧС РФ.
© Видео: Типичная Динская, ВКонтакте © Фото: santehmaslov, typical_dinskaya, ВКонтакте
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В станице Динской на Кубани горит ангар с автомобильными покрышками. Сообщение о пожаре на улице Крайней поступило на пульт дежурного в 09.54 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров.

«Сейчас идет тушение и защита ближайших строений и сооружений», - отметили в ведомстве.

С огнем борются от РСЧС 50 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человека, 10 единиц техники. На месте также работает служба пожаротушения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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