Посол Антонов рассказал, чем займется в Москве

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что намерен сделать за время пребывания в Москве. По словам дипломата, у него уже запланированы несколько встреч в разных ведомствах.

Точные сроки пребывания в России для консультаций Антонов называть не стал. Посол отметил, что в настоящее время определить, сколько времени понадобится для выполнения всех дел, проблематично.

«Исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь», - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ направило Антонову приглашение на консультации по вопросу взаимодействия двух государств. В МИД отметили, что заинтересованы в спасении отношений Москвы и Вашингтона от «необратимой деградации».