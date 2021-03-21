Посол Антонов рассказал, чем займется в Москве
Посол РФ в Вашингтоне примет участие в ряде консультаций по вопросу отношений двух стран.
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что намерен сделать за время пребывания в Москве. По словам дипломата, у него уже запланированы несколько встреч в разных ведомствах.
Точные сроки пребывания в России для консультаций Антонов называть не стал. Посол отметил, что в настоящее время определить, сколько времени понадобится для выполнения всех дел, проблематично.
«Исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь», - цитирует дипломата ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ направило Антонову приглашение на консультации по вопросу взаимодействия двух государств. В МИД отметили, что заинтересованы в спасении отношений Москвы и Вашингтона от «необратимой деградации».