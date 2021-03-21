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Площадь пожара на кубанском складе с покрышками увеличилась до 2500 кв. метров

Валентина Пескова
14:29 21.03.2021
К этому моменту возгорание ангара в станице Динская Краснодарского края уже удалось локализовать.
Площадь пожара на кубанском складе с покрышками увеличилась до 2500 кв. метров
© Фото: МЧС РФ
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Согласно последним данным, площадь возгорания в ангаре с автомобильными покрышками в станице Динская Краснодарского края распространилась по территории почти до 2500 тысяч квадратных километров. Однако в настоящее время он уже локализован.

«На территории склада находились два автомобиля, один из которых был эвакуирован, второй спасти не удалось», - сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Николай Платохин.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Дым от пожара накрыл зону стационара Динской центральной районной больницы и два многоквартирных дома. Однако, как отметили в МЧС, согласно проведенным замерам бензопирена, по данным приборов превышений предельной нормы не наблюдается.

В настоящее время на месте ЧП работают 14 единиц техники и 78 человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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