Президент за рулем: Путин и Шойгу покатались на вездеходе и погуляли в сибирской тайге
Глава России и министр обороны проехали в тайге по снежному бездорожью на мощной машине, и техника под управление президента РФ не подвела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири, где у них - обширная программа для посещения различных интересных мест.
Одним из ее пунктов стала поездка на мощном вездеходе, которым управлял глава России, а министр обороны находился рядом на пассажирском кресле. В какой-то момент им пришлось преодолеть неглубокий, но довольно опасный овраг с ручьем - и машина его легко перемахнула, благодаря умелому управлению президента и мощному мотору.