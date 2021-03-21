В стране и мире Президент за рулем: Путин и Шойгу покатались на вездеходе и погуляли в сибирской тайге Валентина Пескова Глава России и министр обороны проехали в тайге по снежному бездорожью на мощной машине, и техника под управление президента РФ не подвела. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири, где у них - обширная программа для посещения различных интересных мест. Одним из ее пунктов стала поездка на мощном вездеходе, которым управлял глава России, а министр обороны находился рядом на пассажирском кресле. В какой-то момент им пришлось преодолеть неглубокий, но довольно опасный овраг с ручьем - и машина его легко перемахнула, благодаря умелому управлению президента и мощному мотору. © пресс-служба президента РФ, kremlin.ru Далее путешественники остановились на одной из лесных полян, где продолжили пешую прогулку по колено в снегу. Однако снежные сугробы им были не страшны благодаря прочным красивым одинаковым костюмам оранжевого цвета из дубленой кожи, в которые они облачились для посещения такого природного заповедника. В какой-то момент вдалеке от них на дереве оператор запечатлел огромного филина. Далее в глубине им попалась заброшенная полуразрушенная деревянная сторожка лесника. Неподалеку от нее Владимир Путин и Сергей Шойгу приселили выпить горячего чаю. © пресс-служба президента РФ, kremlin.ru Другим пунктом программы стал визит главы государства в личную мастерскую Сергея Шойгу, где он занимается изготовлением поделок из древесины. © пресс-служба президента РФ, kremlin.ru Как подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика