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Президент за рулем: Путин и Шойгу покатались на вездеходе и погуляли в сибирской тайге

Валентина Пескова
14:04 21.03.2021
Глава России и министр обороны проехали в тайге по снежному бездорожью на мощной машине, и техника под управление президента РФ не подвела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири, где у них - обширная программа для посещения различных интересных мест.

Одним из ее пунктов стала поездка на мощном вездеходе, которым управлял глава России, а министр обороны находился рядом на пассажирском кресле. В какой-то момент им пришлось преодолеть неглубокий, но довольно опасный овраг с ручьем - и машина его легко перемахнула, благодаря умелому управлению президента и мощному мотору.

© пресс-служба президента РФ, kremlin.ru

Далее путешественники остановились на одной из лесных полян, где продолжили пешую прогулку по колено в снегу. Однако снежные сугробы им были не страшны благодаря прочным красивым одинаковым костюмам оранжевого цвета из дубленой кожи, в которые они облачились для посещения такого природного заповедника. В какой-то момент вдалеке от них на дереве оператор запечатлел огромного филина. Далее в глубине им попалась заброшенная полуразрушенная деревянная сторожка лесника. Неподалеку от нее Владимир Путин и Сергей Шойгу приселили выпить горячего чаю.

© пресс-служба президента РФ, kremlin.ru

Другим пунктом программы стал визит главы государства в личную мастерскую Сергея Шойгу, где он занимается изготовлением поделок из древесины.

© пресс-служба президента РФ, kremlin.ru

Как подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе.

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